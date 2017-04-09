На молодежном слете в МО отобрали проекты на Всемирный фестиваль студентов

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Съезд проходит в Солнечногорском районе.

На слете "Я гражданин Подмосковья" в Солнечногорском районе отобрали проекты для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов. Об этом сообщил телеканал "360".

В отборе мог поучаствовать любой представитель подмосковной молодежи. Для этого достаточно было зарегистрироваться на сайте слета. На форуме выступили представители Мособлдумы и московского правительства. На фестивале присутствовала министр культуры региона Оксана Косарева.

На форуме функционирует выставка, на которой можно узнать о главных направлениях молодежной политики в области.