Пациентка умерла в поликлинике в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Женщина страдала от астмы.

Пенсионерка потеряла сознание и умерла прямо в вестибюле поликлиники в Сергиевом Посаде Московской области после приема у врача, сообщил телеканал "360".

62-летняя женщина обратилась к доктору с жалобой на участившиеся приступы удушья, дама страдала от астмы. После приема пенсионерка вышла на улицу, но почувствовала недомогание и решила прийти обратно в медучреждение.

Врачи попытались реанимировать пострадавшую, но безуспешно.

Сотрудники поликлиники опровергают версии о том, что женщина умерла в очереди к врачу, они подчеркивают, что пенсионерке была предоставлена вся необходимая помощь.