Более 10 тысяч человек стали участниками субботника в Егорьевске

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Они привели в порядок улица, дворы и парки после зимы.

Более 10 тысяч жителей подмосковного Егорьевска приняли участие в общегородском субботнике 8 апреля. Об этом сообщил телеканал "360".

Горожане привели в порядок дворы, улицы, парки и скверы. Бригада МЧС приехала расчистить речку Гуслица. Ее берег стал центральной площадкой мероприятия. Здесь территорию облагораживали более 500 добровольцев. Среди них — летчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова. Она отметила, что на уборку пришло очень много молодежи.

"Все в наших руках, в том числе и грабли и лопаты, потому что если мы сами береговую линию сейчас почистим, то речка сможет самостоятельно восстановиться", — подчеркнула Серова.