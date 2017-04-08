Мособлдума обсудила модернизацию мусорной свалки под Клином

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Депутаты ищут инвестора для строительства мусороперерабатывающего завода.

Члены комитета Московской областной Думы по экологии и природопользованию обсудили проблемы модернизации полигона твердых бытовых отходов "Алексинский карьер", расположенного в Клинском районе Подмосковья, сообщил телеканал "360".

Местные жители обеспокоены тем, что мусорная свалка находится всего в двух километрах от районного центра и неоднократно обращались с жалобами по этому вопросу.

Депутаты рассмотрели вариант размещения мусороперерабатываюшего завода рядом со свалкой, который позволит избавиться от отходов, сейчас власти заняты поиском инвестора для программы строительства.

"Мы по итогам расширенного заседания решили создать рабочую группу, куда войдут депутат Мособлдумы, исполнительная власть, общественные организации. Они будут отслеживать, как будут формироваться и технические задания, инвестпрограмма, и осуществлять контроль над ее исполнением", сказала — председатель Комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова.

Масштабная программа по модернизации полигонов с твердыми бытовыми отходами предусматривает, что объемы свалок в Московской области уменьшатся на 55% к 2023 году.