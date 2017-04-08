Председателя гаражного кооператива в МО заподозрили в мошенничестве

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Причиной послужило переоформление на неизвестное юридическое лицо права собственности на землю.

Владельцы гаражного кооператива ГСК "Чкаловский", который находится в подмосковном Щелкове, заявили, что председатель их обманул. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам жителей, они сдавали деньги председателя кооператива на переоформления права общедолевой собственности на земельный участок. С каждого из двух тысяч гаражей взяли по пять тысяч рублей. В итоге получилась сумма в десять миллионов рублей. Однако землю в итоге переоформили на некое юридическое лицо.

"Наши гаражи ушли вникуда, юридическому лицу. По сути, мы их лишились. Мы хотим, чтобы наши машины стояли в наших гаражах и на нашей земле", — сказала член ГСК "Чкаловский". Людмила Светенко.

Большинство владельцев гаражей подозревают, что участок планируется продать под застройку, автомобилистов выдворить из гаражей и снести строения.

В свою очередь, глава городского поселения Александр Шалыгин заверил, что никто не собирается отбирать и сносить гаражи. Он попросил жителей не паниковать и дождаться публичных слушаний по этому земельному участку.