Юнармейцы поучаствовали в субботнике в Королеве

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Всего на уборку вышли пять тысяч горожан.

Более пяти тысяч жителей Королева вышли на улицы, чтобы убрать родной город и подготовить его к Пасхе, сообщил телеканал "360".

Члены детского общественного движения "Юнармия" вместе с неравнодушными горожанами убрали парк рядом с городским Мемориалом Славы, очистив его от мусора и сухой листвы.

Городской глава Александр Ходырев, который и сам в этот день взялся за грабли, заявил, что в следующем году еще больше жителей Королева выйдут убирать улицы и парки родного города.

"Вместе еще подготовимся и проведем большой такой массовый субботник, где сил не хватит — будем добивать", — сказал Ходырев.