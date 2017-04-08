Химки стали лидером субботника в Московской области

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Маленьким участникам акции раздавали мороженое.

Химки стали лидером среди городов Подмосковья, которые 8 апреля приняли участие в общегородском субботнике. На уборку улиц и парков вышли 63,6 тысяч человек, сообщил телеканал "360".

Старт акции на площади Арены Химки дал городской глава Дмитрий Волошин. Неравнодушные горожане с лопатами и метлами привели город в порядок к весне.

Местные предприниматели решили поощрить маленьких участников субботника. Детям, которые пришли убирать улицы Химок, бесплатно раздавали мороженое.