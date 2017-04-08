Жители Балашихи спасали сосны в рамках общеобластного субботника

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Деревья были высажены всего два года назад.

В ходе субботника, который прошел в Московской области 8 апреля, жители Балашихи спасали саженцы сосен, которые высадили несколько лет назад, сообщил телеканал "360".

Лес в районе Лисьей Горы несколько лет назад серьезно пострадал из-за нашествия жука короеда и деревья вырубили, чтобы спасти соседние леса. В рамках губернаторской программы на этом месте в 2015 году были посажены новые деревья, спасением леса занимались общественные организации и жители города.

Но зону с саженцами передали под строительство корпусов академии ракетных войск и власти совместно с городскими жителями приняли решение пересадить молодые сосны на новое место.

Работы по выкапыванию велись на протяжении нескольких недель, сегодня к ним присоединились волонтеры из Балашихи, а также Люберецкого и Раменского районов.