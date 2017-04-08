Cолнечногорск присоединился к субботнику в Московской области

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. И.о. главы района принял участие в уборке.

Жители подмосковного города Солнечногорск приняли участие в общеобластном субботнике, который прошел 8 апреля, сообщил телеканал "360".

Солнечногорский район для удобства разделили на 15 зон, каждую из которых местные жители убрали от мусора после схода снега и подготовили к весне. Исполняющий обязанности главы района Андрей Чураков тоже присоединился к акции.

"8 и 22 числа мы приглашаем принять участие в уборке города жителей. В Солнечногорске 47 точек выдачи инвентаря. Сегодня мы убираем мусор, ветки после снега", — сказал Чураков.

Вместе с жителями Чураков принял участие в уборке парка и мемориала павшим солдатам Великой Отечественной войны, расположенном на территории бывшего военного городка Выстрел.