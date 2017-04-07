Финал состязаний на призы губернатора МО "Веселые старты" состоится завтра

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Победители соревнований получат медали, кубки и памятные подарки, а также денежные призы.

Финал соревнований на призы главы Подмосковья "Веселые старты" пройдут в Раменском 8 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.

"Участники спортивно-развлекательного турнира — ученики 5 и 6 классов подмосковных школ. Чтобы пробиться в финал юным спортсменам предстояло доказать свое лидерство на предварительных этапах соревнований: стать лучшими сначала в своей школе, а затем одержать победу среди конкурентов из других школ муниципалитета", — рассказал Роман Терюшков.

В этом году участников соревнований будут оценивать звездное жюри: гимнастка Дарья Кондакова, спортсменка-саночница Виктория Демченко, актеры Игорь Огурцов и Андрей Крыжний.

Победители состязаний получат медали, кубки и памятные подарки. Лучшие команды наградят денежными сертификатами. Общий призовой фонд "Веселых стартов" в этом году составит 20 миллионов рублей.

"Шансы получить грант губернатора есть у каждой школы и каждой команды. Денежные призы школы-победительницы потратят на улучшение спортивной инфраструктуры и покупку инвентаря", — добавил Роман Терюшков.