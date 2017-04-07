Более 250 единиц контрафактного алкоголя нашли в Московской области

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Троих мужчин подозревают в реализации фальсификата.

Правоохранительные органы задержали троих мужчин в Орехово-Зуевском муниципалитете Московской области. Их подозревают в продаже контрафактной алкогольной продукции. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции обнаружили подпольный цех, в котором хранился фальсифицированный алкоголь.

"Изъято более 250 единиц контрафактного алкоголя – водки, более 44 тысяч литров спирта, принтер для маркировки, а также аппарат для нанесения федеральных специальных марок", — рассказала начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

Образцы фальсификата отправили на экспертизу. Следователи проводят комплекс мероприятий, которые направлены на установление сообщников производства и сбыта контрафактного алкоголя.