Медиаэкраны в подмосковных Химках установят в преддверии ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Они появятся вместо рекламных конструкций.

Вместо рекламных конструкций в подмосковных Химках появятся медиаэкраны. Их установят к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя подмосковного города Дмитрия Волошина.

"Медиаэкраны вместо привычных конструкций позволят расширить и разнообразить рекламный контент. Они не только улучшат внешний вид Химок, но и создадут большую информативность рекламного пространства в преддверии ЧМ-2018", — рассказал Дмитрий Волошин.

Как заявил глава Химок, за последний год стоимость видеоэкранов и медиафасадов существенно снизилась. Это произошло из-за рыночной конкуренции между рекламными компаниями. В настоящее время в Химках работают 14 компаний данной сферы.