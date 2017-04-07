Всероссийское движение "Прогулка с врачом" пройдет в Одинцове 8 апреля

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В мероприятии примут участие кардиолог Ольга Бокерия и призер ОИ по фигурному катанию Ирина Слуцкая.

Всероссийское движение "Прогулка с врачом" пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной 8 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы Подмосковья и регионального правительства.

В пешей прогулке, которая начнется в 11:00, примут участие кардиолог Ольга Бокерия и чемпионка мира и Европы, призер олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая.

Посетители акции смогут бесплатно проконсультироваться с квалифицированными медицинскими специалистами и получить рекомендации о здоровье, правильном питании и здоровом образе жизни. Участники прогулки прослушают лекции о здоровье сердечнососудистой системы от ведущих кардиологов.