"МОСТРАНСАВТО" запустит 23 дополнительных маршрута с 9 апреля

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. 36 автобусов будут перевозить пассажиров по этим маршрутам.

23 дополнительных сезонных маршрута заработают на автотранспортном предприятии "МОСТРАНСАВТО" с 9 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу гендиректора автотранспортного предприятия Александра Зайцева.

Маршруты будут работать в Королеве, Ступине, Шатуре, Дмитриеве, Можайске, Чехове, Коломне, Раменском, а также в Орехово-Зуево, Сергиевом Посаде, Павловском Посаде.

Осуществлять перевозки будут 36 автобусов. Среди них восемь автобусов малой, восемь — средней и 20 — большой вместимости. Перевозки будут осуществляться по регулируемым тарифам и с использованием социальных льгот.