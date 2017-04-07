МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Объект появился в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Подмосковье до 2025 года".

Новый газопровод сдали в эксплуатацию в подмосковном Егорьевске. Его построили в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Подмосковье до 2025 года". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра энергетики Московской области Леонида Неганова.

"Мособлгаз" произвел реконструкцию участка газопровода на улице Красной с целью увеличения пропускной способности и повышения надежности работы газораспределительной системы улицы. Протяженность газопровода составляет 818 метров", — рассказал Леонид Неганов.

Во время губернаторской программы газопроводы построят в деревнях Владычино, Леоново, Парыкино и Старое в 2017 году. Сейчас в Леонове проводятся проектно-изыскательские работы. В остальных деревнях уже начали строительство газопроводов.