Торжественная литургия в честь Благовещения прошла в храмах МО

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В этот день верующим разрешаются праздничные послабления.

Торжественная литургия в честь Благовещения прошла в храмах Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

Сегодня, 7 апреля, христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день праведные люди выпускали на волю голубей из клеток, так как эта птица приносит на землю благую весть.

На христианский праздник по традиции пекут пресный церковный хлеб, и освещают его в храме. Прихожане слушают проповедь, причащаются, принимают участие в крестном ходу и молятся о благополучии.

В этот день верующим разрешаются праздничные послабления. Им можно съесть рыбу и выпить немного вина. Уже завтра верующие снова вернутся к постной пище.