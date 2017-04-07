Правительство МО разработает рекомендации для муниципальных сайтов

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Инициатором такого решения стали активисты Общероссийского народного фронта.

Власти Подмосковья разработают рекомендации для муниципальных сайтов по инициативе активистов Общероссийского народного фронта. Об этом сообщил телеканал "360".

Общественники во время мониторинга официальных сайтов городов и районов Московской области зафиксировали недостатки в публикации информации о публичных слушаниях, сведений о доходах и качестве питьевой воды.

По данным активистов Народного фронта, на некоторых сайтах информация размещена хаотично, а раздел "Поиск" не работает или отсутствует. Кроме этого, не все муниципальные сайты размещают информацию, наличие которой предусмотрено законодательством.

"По данному предложению ОНФ в Главном управлении информационной политики Московской области (ГУИП) начали разработку нормативного правового акта, предусматривающего в том числе порядок переноса официальных сайтов органов местного самоуправления на единую технологическую платформу и размещения их на портале областного правительства. Также для более конструктивной проработки вопроса при ГУИП создана специальная рабочая группа. Ее первое заседание было проведено 5 апреля", — рассказал член регионального штаба ОНФ Сергей Андреев.