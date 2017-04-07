Два врача получили сертификаты на жилье в подмосковном Реутове

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Они стали участниками региональной программы "Социальная ипотека".

Врач скорой помощи Михаил Гладких и участковый терапевт детской поликлиники Анна Зарецкая получили сертификаты на жилье в подмосковном Реутове. Они стали участниками региональной программы "Социальная ипотека". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на руководителя города Сергея Юрова.

"Двое врачей центральной городской больницы Реутова стали участниками программы соципотеки. Они получили сертификаты на жилье", — рассказал Сергей Юров.

Три сотрудника центральной городской больницы получили сертификаты на жилье по социальной ипотеке в Реутове в прошлом году.

"Городской больнице по-прежнему нужны терапевты, педиатры, неврологи и другие специалисты. Программа социальной ипотеки помогает нам привлекать медицинских работников", — отметил Сергей Юров.

Всего за прошлый год в регионе 274 медицинских работника получили сертификаты на квартиры.