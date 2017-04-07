Отопительный сезон завершится в МО в конце апреля - начале мая

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Такое правило касается централизованной системы отопления.

Отопительный период в Подмосковье завершится в конце апреля – начале мая. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Отопление отключат при установлении среднесуточной температуры не ниже +8°С в течение пяти дней подряд", — прокомментировал Дмитрий Пестов.

Как отметил Дмитрий Пестов, такое правило касается централизованной системы отопления. В многоквартирных домах решение принимают собственники жилья, так как они имеют индивидуальные котельные и теплосети.