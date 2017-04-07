Губернатор Подмосковья занял второе место в рейтинге глав регионов ЦФО

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Список составлен на основании 37,5 тысячи источников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял второе место в рейтинге действующих глав регионов Центрального федерального округа России за март 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу компании "Медиалогия".

Медиарейтинг возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. В пятерке лучших также оказались глава Рязанской области Николай Любимов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и руководитель Тверской области Игорь Руденя.

Самым заметным событием с участием губернатора Московской области стала подготовка региона к чемпионату мира по футболу 2018 года, а также решение Андрея Воробьева вдвое увеличить единовременные выплаты при рождении ребенка.

Рейтинг глав регионов составила компания "Медиалогия" на основании 37,5 тысячи источников. Это газеты и журналы, телевидение и радио, информационные агентства и Интернет-СМИ.