Акция "Декада милосердия" пройдет в Подмосковье с 10 по 19 апреля

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В мероприятии примут участие более 100 тысяч человек.

Более 100 тысяч человек примут участие в акции "Декада милосердия" в Подмосковье с 10 по 19 апреля. Мероприятие состоится в преддверии празднования Пасхи. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой.

Акция "Декада милосердия" состоится для пенсионеров, инвалидов и одиноких, малообеспеченных людей пожилого возраста, а также участников Великой Отечественной войны.

"Во всех районах Подмосковья пройдут мероприятия для пожилых граждан и инвалидов. Это экскурсии, концерты, творческие выставки, литературно-музыкальные вечера и другие мероприятия. Социальные работники и волонтеры помогут в уборке приусадебных участков и квартир одиноких пожилых людей", — рассказал министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.