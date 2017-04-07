МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Они появились в рамках программы "Безопасный регион".

Более 8,6 тысячи систем видеонаблюдения заработали в Московской области в рамках программы "Безопасный регион". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

Видеокамеры появились в местах массового пребывания людей, а также около детских садов, школ, больниц и поликлиник.

"В 2017 году поставлена задача — внедрить систему "Безопасный регион" в населенных пунктах, в которых проживает более 10 тысяч жителей, а также довести количество подключенных к системе видеокамер до 15 тысяч. В своем ежегодном обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу не просто устанавливать дополнительные видеокамеры, но и совершенствовать администрирование системы "Безопасный регион", — рассказал Дмитрий Пестов.

Около 800 дорожных видеокамер планируется интегрировать в систему "Безопасный регион" к концу 2017 года. Также продолжается работа по интеграции в программу систем видеонаблюдения частных объектов.