Терюшков рассказал о бронировании тренировочных баз в МО на время ЧМ-2018

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Большое число футбольных федераций инспектируют региональные базы.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о бронировании тренировочных баз в регионе футбольными сборными на время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил телеканал "360".

"Несмотря на то, что пока еще идут отборочные матчи, у нас уже есть понимание, что ряд топовых сборных будут базироваться именно на территории Московской области", — рассказал Роман Терюшков.

По словам министра, большое число футбольных федераций инспектируют региональные базы. Однако озвучивать базы, которые будут бронировать сборные, Роман Терюшков не согласился из-за конфиденциальности информации.