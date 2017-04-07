В Реутове четвероклассники будут на уроках изучать ПДД

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Четвероклассники будут обучаться правилам дорожного движения в подмосковном Реутове. Занятия пройдут на базе детского автогородка в центральном парке города. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя города Сергея Юрова.

"Все четвероклассники Реутова до конца текущего учебного года пройдут у нас обучение правилам дорожного движения на базе детского автогородка в нашем центральном парке. Первое занятие состоится 17 апреля. Акция согласована с администрацией парка и городским управлением образования", — рассказал Сергей Юров.

Как заявил глава подмосковного города, в четверг автогородок снова заработал после зимы. По словам Сергея Юрова, занятия по безопасности дорожного движения с детьми проводятся на специально оборудованной площадке с привлечением автоинспекторов и учителей ОБЖ.