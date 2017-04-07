Экологический форум пройдет в подмосковной Дубне

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Депутат Мособлдумы Александр Орлов рассказал о предстоящем экологическом форуме, который пройдет в подмосковной Дубне с 19 по 20 мая. Об этом сообщил телеканал "360".

"Выездное заседание пройдет до форума в подмосковной Дубне. На совещание приедут 50 депутатов. Я хочу привлечь внимание коллег к этому городу", — рассказал Александр Орлов.

Депутаты на следующий день после заседания откроют молодежный экологический форум "Стыковка". В этот же день состоится праздник — Всероссийский день Волги.

"В этот день на место слияния Волги и Дубны, на Ратминскую стрелку приедут более 200 студентов экологических кафедр нескольких вузов, а также представители правительства Московской области и депутаты", — добавил Александр Орлов.