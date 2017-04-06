Более трех тысяч километров дорог отремонтируют в Подмосковье до 15 октября

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Более трех тысяч километров дорог планируют отремонтировать в Подмосковье до 15 октября. На восстановительные работы выделили 18 миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".

Всего с начала года в регионе оцифровали 128 тысяч ям. Лидерами в этой работе стали Егорьевск, Клин и Красногорск. В Химках уже пересчитали дороги, и приступили к ремонту.

Как отметил министр по дорожному хозяйству Подмосковья Игорь Тресков, с начала года действуют четыре правила: соблюдение сроков, культуры проведения работ (по европейским нормам), правил безопасности и высокое качество ремонта.

"Необходимо согласовывать время работ с муниципалитетами, водители не должны стоять в пробках из-за перекрытия движения", — отметил Игорь Тресков.