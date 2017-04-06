Финансирование госпрограмм в Подмосковье увеличат на 84 млрд рублей

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Финансирование государственных программ увеличат на 84 миллиарда рублей в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

"Мы увеличили финансирование 16 государственных программ, большую часть направив в социальную сферу: здравоохранение, образование, соцзащита, культура и спорт. По нашим прогнозным данным, в течение года мы можем вновь внести поправки в бюджет в части его увеличения. Мы на это надеемся", — рассказал Игорь Брынцалов.

Как отметил председатель Мособлдумы, благодаря росту налоговых и неналоговых поступлений увеличились доходы бюджета на 29,4 миллиарда рублей. Этому поспособствовала и муниципальная реформа.

"Сокращение аппарата и оптимизация в таких муниципалитетах как Мытищи, Люберцы и других позволили сэкономить сотни миллионов", — отметил Игорь Брынцалов.

Более 34 миллиардов рублей выделят на строительство и ремонт дорог, а также на покупку новых 500 автобусов и 14 трамваев. На благоустройство подъездов, восстановление военных городков, строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, приобретение коммунальной техники направят 10,5 миллиарда рублей.

"Большую долю средств направят в социальную сферу: здравоохранение, образование, помощь семьям с детьми, культура, спорт", — заявил Игорь Брынцалов.

Более двух миллиардов рублей направят на строительство новых школ, чтобы ликвидировать вторую смену. Более 14 миллиардов рублей получат объекты здравоохранения, чтобы сделать капитальный ремонт. На эти деньги также закупят необходимое оборудование.

"Почти на 1,5 миллиарда выросло финансирование госпрограммы "Соцзащита населения". 435 миллионов пойдут на выплату увеличенного в два раза единовременного пособия при рождении ребенка, 320 миллионов — на выплату ежемесячного пособия на детей от полутора до трех лет", — добавил Игорь Брынцалов.

На завершение строительства 17 ФОКов дополнительно направят 2,64 миллиарда рублей. 646 миллионов рублей пополнят расходную статью госпрограммы "Экология и окружающая среда", 801 миллион — программу "Безопасность Подмосковья".