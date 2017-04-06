Более 100 автобусов с местами для маломобильных людей появятся в МО

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Теперь пассажир на коляске может с легкостью попасть в салон автобуса по специальным переносным пандусам.

Салон "Мерседес-Бенц" передал 110 новых автобусов с местами для инвалидов перевозчику в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360".

Теперь пассажир на коляске может с легкостью попасть в салон автобуса по специальным переносным пандусам. Кроме того, в салоне есть звуковое оповещение для слабослышащих, специальные ремни безопасности и табло, на котором отмечаются остановки.

Автомобили собирали в Нижнем Новгороде. Такое пополнение автобусного парка позволит запустить новые машины практически на каждом маршруте региона.