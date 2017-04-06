Два новых магазина METRO хотят открыть в Московской области

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Компания METRO Cash and Carry решила открыть два новых торговых центра в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

Новые торговые центры могут появиться в Одинцовском районе и в поселке Апаринки Ленинского района. В настоящее время METRO работает в 59 регионах, в том числе в Московской области.

Как отметил директор компании Джери Калмис, открытие магазинов связано с великолепной инфраструктурой Подмосковья. Об этом он рассказал на выставке METRO EXPO — 2017, которая проходит в подмосковном Красногорске.