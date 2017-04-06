В Одинцовском районе закончили отделку фасада гимназии им. Примакова

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Основные фасадные работы в гимназии имени Евгения Примакова завершились. Учебное учреждение находится в районе деревни Раздоры Одинцовского района. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы муниципалитета Андрея Иванова.

"Помимо качества производимых работ одной из ключевых задач является соблюдение всех сроков, обозначенных в дорожной карте. Сейчас строители набрали хороший темп, по многим этапам идут с опережением. Сбавлять его нельзя, только удерживать или наращивать. Для этого мы еженедельно собираемся на площадке, осматриваем каждое помещение, тщательно фиксируем на какой стадии находится его подготовка", — рассказал Андрей Иванов.

В настоящее время в школе завершается монтаж вентиляционного оборудования и продолжается отделка. На прилегающей территории идет благоустройство и организация парковочного пространства.