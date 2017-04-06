Около тысячи инструментов получат жители на субботнике в Реутове

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Более 700 метел и 300 граблей выдадут жителям, которые примут участие в субботнике в подмосковном Реутове. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя города Сергея Юрова.

"Город готов к проведению весенних субботников. Управляющие компании приготовили для участников акции весь необходимый инвентарь, включая более 700 метел, 300 граблей, сотню лопат", — рассказал Сергей Юров.

Кроме того, участники областного мероприятия получат почти тысячу кистей, перчатки и мешки для мусора.

"Получить инвентарь жители города смогут в офисах управляющих компаний: улица Молодежная, 1, улица Победы, 2 корпус 1, Юбилейный проспект, 56 и улица Комсомольская, 22", — отметил Сергей Юров.