Более 450 противопожарных учений прошло на социально значимых объектах в МО

Заместитель председателя правительства Подмосковья Дмитрий Пестов рассказал, что специалисты провели более 450 противопожарных учений и тренировок на социально значимых объектах. Очередные учения состоялись на базе ДК "Лира" в Серпуховском районе. Об этом сообщил телеканал "360".

По легенде, из-за короткого замыкания электропроводки в одной из комнат ДК случилось возгорание. В ходе учений пожарные вывели посетителей и персонал из помещения, а условное возгорание успешно устранили. Действия персонала "Лиры" и спасателей получили хорошую оценку.

"В ходе противопожарных учений и тренировок на социально значимых объектах в Подмосковье большое внимание уделяется усилению межведомственного взаимодействия. К участию в данных мероприятиях, помимо специалистов МЧС и "Мособлпожспас", привлекаются сотрудники других служб экстренного реагирования, представители местных органов власти, предприятий системы жизнеобеспечения — энергетики и ЖКХ. Также в ходе таких учений отрабатывается оперативность приема и обработки вызовов операторами подмосковной "Системы — 112", — рассказал Дмитрий Пестов.