Более 80 нарушений в электроснабжении зарегистрировали в МО в текущем году

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Более 80 технологических нарушений электроснабжения произошло в Подмосковье в первом квартале 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Министерства энергетики Московской области Леонида Неганова.

"В первом квартале 2017 года на территории Московской области произошло 81 технологическое нарушение электроснабжения потребителей. 65 из них составили технические неисправности, 12 произошли из-за внештатных ситуаций, три в результате проведения строительных работ и одно по причине задолженности", — рассказал Леонид Неганов.

Наибольшее количество отключений электроснабжения произошло в Пушкинском, Раменском, Люберцах и Солнечногорском районах. По словам главы подмосковного ведомства, энергетики ликвидировали нарушения в установленные сроки.