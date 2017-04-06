В Подмосковье составят рейтинг учреждений допобразования в сфере культуры

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Рейтингование учреждений дополнительного образования сферы культуры будет проводиться в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра культуры Подмосковья Оксаны Косаревой.

"Источником информации для расчета рейтинга являются сведения, предоставляемые самими учреждениями. То есть под рейтингованием понимается процедура независимой оценки качества дополнительного образования, основанная на самооценке результатов деятельности того или иного учреждения", — рассказала Оксана Косарева.

При формировании рейтинга будет учитываться достоверность информации и соответствие деятельности учреждения, которые следуют важным направлениям развития системы допобразования Подмосковья.

"Рейтинг позволит провести квалифицированное сопоставление результатов деятельности учреждений дополнительного образования, получить прозрачную, объективную сравнительную оценку с учетом параметров и достижений в качестве образования и развитии учреждения", — отметила Оксана Косарева.

Основными потребителями результатов рейтинга являются руководители региональных учреждений допобразования сферы культуры, органы государственной власти и органы местного самоуправления муниципалитетов региона, а также родители обучающихся и общественные организации.

"Родителям достоверная информация о качестве услуг поможет в принятии решения о выборе учреждения дополнительного образования или оценки того учреждения, которое посещает их ребенок. Руководителям учреждений рейтинг позволит оценить конкурентоспособность учреждения, его потенциал, выявить причины отставания и разработать меры по их устранению", — добавила Оксана Косарева.