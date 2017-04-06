Министерство культуры МО подготовит турпрограмму для болельщиков на ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1007)

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Туристические программы подготовят для болельщиков, которые приедут в Подмосковье на Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.

Проект обеспечит комфортное путешествие для туристов в Московской области.

"С этой целью предполагается запуск специализированных электричек, брендированных под ЧМ-2018. Электрички оборудуют комфортными креслами, аудиогидами на иностранных языках, сервисными зонами для детей и информационными панно", — рассказала Оксана Косарева.

Туристско-информационные центры появятся в Истре, Коломне, Клину, Дмитрове и Сергиевом Посаде. Также там расширят пешеходные зоны от вокзальных комплексов до объектов показа.

"Также по пути следования гостей, приехавших на мировое первенство по футболу, будут установлены знаки туристической навигации на четырех языках. Всего перед ЧМ-2018 в Московской области установят более 200 таких знаков", — добавила Оксана Косарева.