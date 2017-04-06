Грибная ферма появится в Зарайском районе Подмосковья в 2018 году

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Грибная ферма и завод по производству компоста откроется в Зарайском районе Московско области в 2018 году. Предприятие поднимет уровень российских товаров на рынке и создаст 400 новых рабочих мест в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360".

Финансировать строительство фермы будет бизнесмен Игорь Чайка. Предприниматель заявил, что обустроит два участка по 30 гектаров каждый.

"Россия импортирует порядка 135 тысяч тонн грибов, и фактически 90% объема, который потребляют россияне — импорт. Конечно, с точки зрения продовольственной безопасности для потребителя, производство такого продукта на территории близкой к прилавку — это существенно влияет и на ценообразование, и на качество, и на сроки. Поэтому каждый год показывает прирост. Это очень хорошее, перспективное направление", — рассказал Игорь Чайка.

Предприятие обеспечит рынок 12 тысячами тонн грибов. На ферме будет работать санитарная лаборатория, которая проконтролирует качество подмосковной продукции.