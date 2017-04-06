Участники форума "ОвощКульт" обсудили ситуацию в российском овощеводстве

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Овощеводство после санкций обсудили на Международном аграрном форуме "ОвощКульт 2017" в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

За последний год объем импорта овощей в Россию значительно упал. На господдержку теплиц только Подмосковья в 2016 году направили больше миллиарда рублей. При этом в прошлом году регион занял третье место по сбору тепличных овощей в ЦФО.

"Считаем, очень важно разобраться в проблемах, которые существуют. Мы очень надеемся, что все то, о чем мы договоримся, будет руководством к действию федеральных, региональных властей и, конечно, бизнеса", — рассказал Андрей Воробьев.

Как заявил губернатор Подмосковья, особую роль занимают торговые сети, потому что столичный регион зависит от их настроения и поведения.

"Для нас важно чтобы мы одинаково понимали, что успех нашего общего дела — именно во взаимодействии", — отметил Андрей Воробьев.