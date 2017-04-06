Зампред Мособлдумы рассказал об изменениях в законопроекте о садоводстве

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Московская областная дума направит ряд поправок в федеральный законопроект о садоводстве. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда Мособлдумы, председателя подмосковного Союза дачников Никиты Чаплина.

"При анализе положений федерального законопроекта возник ряд вопросов. Они связаны с управлением садоводческих объединений. Закон должен быть понятным и удобным для садоводов. Он нужен для региона, так как здесь насчитывается более 11 тысяч садоводческих товариществ, более трех миллионов дачников и садоводов", — рассказал Никита Чаплин.

По словам первого зампреда Мособлдумы, ряд поправок касается вступления в члены садоводческого объединения. Поправками предлагается заменить понятие "собственник земельного участка" на "правообладатель земельного участка".

"Понятие "правообладатель" гораздо шире и включает и арендаторов, и граждан, получивших участок на праве постоянного бессрочного пользования или на праве безвозмездного пользования. Необходимо содействовать тому, чтобы граждане, объединившись в садоводческое объединение, могли оформить право собственности", — отметил Никита Чаплин.

Благодаря поправкам предлагается сохранить участие в общем собрании представителей членов товарищества и скорректировать уплату взносов.

"Переход к безналичным расчетам должен быть постепенным. Нужно сделать порядок оплаты и расходования взносов прозрачным и максимально удобным для каждого дачника. Тот же социально ориентированный подход должен быть возможен и при расчете размера взносов: в зависимости от площади земельного участка или же от площади расположенных на нем строений", — добавил Никита Чаплин.