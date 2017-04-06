Губернатора МО пригласили на конкурс "Студенческий Олимп Подмосковья"

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева пригласили на конкурс "Студенческий Олимп Подмосковья". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на ректора Московского государственного областного университета (МГОУ) Павла Хроменкова.

"В этом году у нас дебют. Мы сейчас еще согласовываем. Очень рады, что поддержали эту задачу в Министерстве образования Московской области. Очень бы хотелось, чтобы на "Олимпе" был Андрей Юрьевич Воробьев. Потому что когда лучших из лучших студентов награждает губернатор, это отдельная тема, отдельные ощущения для каждого студента", — рассказал Павел Хроменков.

Студенты будут соревноваться по номинациям: наука, творчество и спортивная жизнь. Победители получат денежную премию и кубок.