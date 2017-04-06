Более 18 тысяч многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Более 18 тысяч многодетных семей обеспечили земельными участками в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"Право на получение земельных участков имеют многодетные семьи, проживающие на территории Московской области не менее пяти лет и не имеющие в собственности земельных участков и жилых домов. Для получения участка многодетной семье необходимо обратиться в многофункциональный центр или в администрацию муниципального образования по месту жительства", — рассказала Ольга Забралова.

Многодетные семьи получают земельные участки с 2011 года в соответствии с областным законодательством.