МГОУ будет готовить преподавателей начальных классов со знанием китайского

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Московском государственном областном университете (МГОУ) начнут готовить учителей начальных классов, которые знают китайский язык. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на ректора университета Павла Хроменкова.

Как заявил ректор университета, детей необходимо обучать иностранным языкам с малых лет.

"Поэтому мы запустили профили педагогические — преподаватель дошкольных учреждений, начальных классов с иностранным языком, английским и немецким, и с этого года пилотно запускаем китайский язык", — рассказал Павел Хроменков.

По его словам, в университете планируется открыть направление испанского языка, чтобы студенты изучали его с первого курса.