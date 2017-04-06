Подмосковный парламентарий сообщил о ремонте 48 дорожных участков в Дубне

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Депутат Мособлдумы Александр Орлов рассказал о ремонте 48 дорожных участков в подмосковной Дубне. Об этом сообщил телеканал "360".

"Поскольку я сам живу в Дубне, плотно общаюсь с жителями, понимаю, что основная проблема — дороги. Этот вопрос должен решаться комплексно. Есть понимание у правительства региона и договоренность о выделении средств на ремонт 48 дорожных участков наукограда", — рассказал Александр Орлов.

Как отметил подмосковный парламентарий, глава Подмосковья Андрей Воробьев заинтересовался сроками проведения аукционов по этому вопросу.

"Их нужно закончить во втором квартале, чтобы дорожные работы были проведены в теплое время, чтобы не повторились ошибки прошлого, когда асфальт укладывали в лужи в ноябре", — добавил Александр Орлов.