Подмосковный парламентарий рассказал о проблемных вопросах в МО

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Подмосковный парламентарий Александр Орлов рассказал о проблемных вопросах в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

"В первую очередь мы обращаем внимание на наказы избирателей. Это — основа нашей работы. Их систематизировали, выбрали ключевые направления. Объекты, на которые выделяются средства Московской области, я объезжаю еженедельно. Они находятся под контролем", — рассказал Александр Орлов.

Депутат Мособлдумы заявил, что контролирует строительство объектов здравоохранения в подмосковном Талдоме. Александр Орлов следит не только за качеством работ подрядчиков, но и сроками строительства.

"В Дубне мы обсуждали вопрос с главврачом строительства долгожданного хирургического корпуса горбольницы. Процесс должен возобновиться в этом году. Сейчас идет подготовка документации. Я поинтересовался, где могу быть полезен в этом деле и взял его на контроль", — отметил Александр Орлов.

Подмосковный парламентарий также является представителем от Московской областной думы в Палате молодых законодателей при Совете Федерации.

"У меня есть возможность вносить законопроекты и выступать перед сенаторами. Не так давно я стал куратором федерального проекта "Экология России", который предусматривает несколько подразделов. Уже активно работает тот, что занимается экологическим образованием. Сегодня на территории всех регионов он запущен, называется "Сделаем вместе". В его рамках школьники старших классов проводят у младших экологические уроки", — добавил Александр Орлов.