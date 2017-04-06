В подмосковной Дубне благоустроят 15 детских садов

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пятнадцать детских садов подмосковной Дубны будут благоустроены на средства депутата Московской областной думы Александра Орлова. На строительные работы он выделил более пяти миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".

"В рамках предвыборной кампании я проводил много встреч с жителями в прошлом году. Заходил в каждое учреждение наукограда и обращал внимание на его состояние, содержание, наличие или отсутствие ремонта. Отметил, что детским садам давно не уделялось должного внимания", — рассказал Александр Орлов.

Средства уже распределены среди 15 детских дошкольных учреждений Дубны. По словам депутата Мособлдумы, в одних проведут благоустройство уличных игровых зон, в других — установят ограждения, так как они находятся в ненадлежащем состоянии.

"Контролировать работы и оценивать их качество в первую очередь будут заведующие детских садов. Они не менее меня заинтересованы в качестве. Контролировать будем совместно. В приемке каждого я буду участвовать лично. Планируем, что с этой работой мы справимся в течение текущего сезона", — добавил Александр Орлов.