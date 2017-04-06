МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Открытый отбор в отряд космонавтов стартовал в Звездном городке. Об этом сообщил телеканал "360".

Сейчас все желающие могут отправить документы в центр подготовки космонавтов до 14 июля. Те, кто пройдет заочный отбор, пойдут на тестирование. Единственный критерий – кандидаты должны быть в хорошей физической форме и знать английский язык.

В первом открытом отборе, который проходил пять лет назад, конкурс составил 38 человек на место. Будущие космонавты должны тренироваться около семи лет, чтобы отправится в свой первый полет.