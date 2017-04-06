Дополнительные помещения получит ФОК подмосковного Реутова

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс подмосковного Реутова получит новые помещения. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя города Сергея Юрова.

"Приняли решение передать физкультурно-оздоровительному комплексу Реутова дополнительные помещения. Это позволит привлечь к занятиям единоборствами около сотни детей", — рассказал Сергей Юров.

По словам Сергея Юрова, на базе помещений на улице Головашкина, 5 и улице Октября, 2 откроют начальную школу единоборств. Ранее в них находились спортивные секции подростково-молодежного центра Реутова.

Как отметил глава города, в ФОК ходят около 500 человек. По информации Министерства физической культуры, спорта и туризма Подмосковья, городской спорткомплекс заполнен на 96%.