Жильцы долгостроя получили ключи от квартир в подмосковной Лобне

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Жильцы долгостроя получили ключи от новых квартир в подмосковной Лобне. Об этом сообщил телеканал "360".

Строительство дома заморозили на полтора года из-за того, что в 2014 году у застройщика иссякли финансовые средства. Объект сдали в эксплуатацию в прошлом году. Однако ключи жильцам так и не дали. Поэтому местные жители рассказали о своей проблеме во время прямого эфира с главой Московской области Андреем Воробьевым. Руководитель Лобни Евгений Смышляев заявил, что жители города смогут заселиться в новые квартиры в среду.

К концу недели введут в эксплуатацию все лифты. Остается лишь заменить двери в квартирах, а также снова отштукатурить стены и вывезти строительный мусор.

"Часть замечаний осталась. Застройщик оставил. Мы будем исполнять. Я думаю, вот этот мусор мы вывезем. А часть замечаний — там по покраске подъезда закончим уже на той неделе. Детальное будет изучение подъезда. Все замечания будем отрабатывать напрямую с жителями", — рассказал представитель управляющей компании Антон Дворянкин.

