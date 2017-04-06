Подмосковные власти готовят рекомендации по ведению муниципальных сайтов

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Правительство Московской области создало рабочую группу для разработки рекомендаций органам местного самоуправления по ведению и наполнению муниципальных сайтов, сообщил представитель главного управления по информационной политике Московской области.

Он уточнил, что рабочая группа сформирована в соответствии с предложением активистов Общероссийского народного фронта, которые проводят регулярные мониторинги официальных сайтов городов и районов Подмосковья и выявляют недостатки в публикациях информации.

Речь, в частности, идет о публикациях информации о качестве питьевой воды, сведений о доходах, информации о публичных слушаниях.

В феврале этого года подмосковное отделение ОНФ передало губернатору Московской области включенный в общественные предложения пункт о необходимости разработки рекомендаций по приведению муниципальных сайтов к единой структуре и оформлению.

"По данному предложению ОНФ в Главном управлении информационной политики Московской области (ГУИП) начали разработку нормативного правового акта, предусматривающего в том числе порядок переноса официальных сайтов органов местного самоуправления на единую технологическую платформу и размещения их на портале областного правительства", — сказал член регионального штаба ОНФ Сергей Андреев, слова которого процитировали в главном управлении по информационной политике Подмосковья.