Жители дома в Дубне два года живут на зловонном "болоте"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Жители дома в подмосковной Дубне пожаловались на зловонное болото, которое образовалось в подвале два года назад. Даже аварийные службы не могут решить проблему со зловонным запахом. Об этом сообщил телеканал "360".

"Совсем недавно произошел разрыв трубы канализации в подвале, нашими сотрудниками своевременно эта авария была устранена. Да, часть канализации попала в подвал. Ничего страшного, мы вычистим, и данная ситуация не будет угрожать нормальной благоприятной жизни жителей в этом доме", — прокомментировал заместитель гендиректора управляющей компании Дмитрий Чихалов.

Во многих домах на Левом берегу нет дренажной системы, а восстановить ее коммунальщики не в силах. Сейчас этот дом находится на контроле. Планируется сделать гидроизоляцию или присыпку. Чтобы исправить ситуацию, коммунальщики откачали воду насосами.