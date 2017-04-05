Владимир Ружицкий снял с себя полномочия руководителя Люберецкого района

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Ружицкий сложил с себя полномочия главы Люберецкого муниципалитета. В настоящее время он является исполняющим обязанности руководителя администрации района. Об этом сообщил телеканал "360".

"В настоящее время идет формирование администрации городского округа Люберцы. Прежний Совет депутатов, который избрал меня главой и председателем которого я являлся, прекратил свои полномочия. По закону, полномочия прекращает и глава", — рассказал Владимир Ружицкий.

Для избрания нового главы создали специальную комиссию из шести человек, по три представителя из Люберец и подмосковного правительства.

"В данный момент я готовлю документы для подачи в конкурсную комиссию на замещение вакантной должности главы городского округа. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Люберцы планируется провести 4 мая", — добавил Владимир Ружицкий.